Familiari, amici ed ex pazienti si sono recati presso la chiesa dei Padri Sacramentini, in via Francesco Crispi per la funzione funebre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si stanno svolgendo, nella mattinata del 16 maggio, i funerali del pediatra Elio Galanti, persona stimata in tutta la Riviera. Pediatra sambenedettese che ha lavorato per tanti anni all’Ospedale “Madonna del Soccorso”.

In tanti (familiari, amici, ex pazienti) si sono recati presso la chiesa dei Padri Sacramentini, a San Benedetto in via Francesco Crispi per la funzione funebre.

Molte le persone commosse ed emozionate per l’ultimo saluto. Elio Galanti è scomparso il 14 maggio a 76 anni.

