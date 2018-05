MONTEPRANDONE – Aspettando le finali nazionali, i campioni regionali dell’Hc Monteprandone Under 17 tornano in campo. In palio c’è la Supercoppa di categoria, con la società dei fratelli Romandini organizzatrice dell’evento che si svilupperà in due momenti, sempre al palazzetto di via Colle Gioioso.

Domenica 20 maggio la prima fase con l’Hc Monteprandone U17 di coach Andrea Vultaggio insieme a Camerano, Cingoli e Cus Ancona. Sfide al via alle 10: il match di apertura proprio tra i padroni di casa e Camerano. Nel pomeriggio le finaline. Due le squadre che staccheranno il biglietto per la Final Four del 3 giugno, a cui parteciperanno anche le due migliori abruzzesi (tra Lions Teramo, Pescara, Guardiagrele e Giovanile F. Torelli Teramo): usciranno fuori dalle gare di domenica prossima al pala Giorgio Binchi di Teramo.

