Ecco la DIRETTA

GROTTAMMARE – Continuano gli appuntamenti organizzati da Riviera Oggi in previsione delle elezioni amministrative grottammaresi, con le quali i cittadini, il prossimo 10 giugno, rinnoveranno il consiglio comunale ed eleggeranno il nuovo sindaco.

Giovedì 17 maggio appuntamento allo chalet ristorante Delfino Blu, sul lungomare di Grottammare, concessione numero 16. Nostri ospiti saranno Alessandra Manigrasso, candidata sindaco per il Movimento Cinque Stelle, Giuliano Vagnoni candidato per il Popolo della Famiglia e Lorenzo Vesperini per Città Unica e Città Futura.LORENZO VESPERINI, PER ALTRI IMPEGNI ELETTORALI NON POTRA’ PARTECIPARE

Il confronto sarà trasmetto in diretta video dalle ore 21 su RivieraOggi.it. Sarà possibile partecipare attivamente all’incontro. Per informazioni e prenotazioni non chiamare il ristorante ma il seguente numero di cellulare: 388 6595011 oppure inviare una mail con nomi e cognomi a info@rivieraoggi.it. Per assistere alla trasmissione (sarà possibile fare domande) è indispensabile prenotarsi per la cena di alto gradimento a base di pesce come indicato nel menu sottostante al modico costo di 20 euro.

Menu

Antipasti: insalata di mare, salmone agli agrumi, bruschetta con alici, cozze

Primo: mezze maniche allo scoglio

Secondo: frittura mista e insalata

Acqua, vino e caffè.

Sarà possibile anche inviare domande da casa, o commentando questo articolo, o scrivendo a info@rivieraoggi.it o mandando un messaggio al numero whatsapp 3289519554.

