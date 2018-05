GROTTAMMARE – L’Associazione Insieme Onlus nasce dalla volontà di un gruppo di amici, accomunati dallo stesso disagio. Rivolta a tutti coloro che soffrono di D.A.P. (Ansia-Attacchi di Panico-Agorafobia), l’ente si occupa da un lato di sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema, attraverso seminari e convegni, dall’altro di aiutare attivamente le persone affette con uno sportello telefonico e corsi di mutuo aiuto.

A partire da giovedì 17 maggio, Insieme Onlus propone a tutti gli interessati un ciclo di incontri sul benessere psicofisico, che si svolgeranno presso la sede “Ospitale – Casa delle Associazioni” in via Palmaroli 13/19 a Grottammare (sala proiezioni).

Il primo appuntamento, “Il potere del qui e ora“, è previsto alle ore 21, e sarà incentrato sulle tecniche di meditazione e rilassamento.

“Il potere del qui e ora. Il Respiro è Vita. La Vita è Qui ed Ora…

Esserne Consapevoli ed imparare ad essere presenti è fondamentale per vivere in Armonia ed Equilibrio, con noi stessi e con il mondo.

Le tecniche di Pranayama e di Meditazione ci aiutano ad apprendere l’Arte del Respiro e della Presenza. Lo Yoga della Risata unisce insieme queste pratiche in un modo divertente e giocoso.”

L’incontro sarà presieduto da Emy D’Erasmo, psicologa olistica specializzata in Arti Espressive e Teatroterapia – Teacher e Coach di Yoga della Risata – Esperta di Tecniche Terapeutiche Energetiche.

Sono previsti due ulteriori appuntamenti:

– A ritmo di cuore – laboratorio di danza e movimentoterapia

– Mindfulness: tecnica di aiuto per ansia e attacchi di panico

Per ulteriori informazioni, è possibile scrivere all’indirizzo: info@insiemedap.it

O chiamare il numero: 366/3623811

I programmi di Insieme Onlus sono consultabili sul sito ufficiale: www.insiemedap.it

