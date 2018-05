GROTTAMMARE – I ritmi afro-caraibici che accompagnano i movimenti aerobici del fitness più in voga degli ultimi anni stanno per invadere il grande pubblico della Galleria Ipersimply di Grottammare.

Sabato 26 maggio, infatti, a far scatenare il divertimento ci sarà Raffaele Verrillo, massimo esponente italiano di Zumba Fitness e Strong. Dalle ore 17 Verrillo si esibirà dal vivo e presenterà il suo nuovo disco, accompagnato dal dj Frank Silenzi.

Per molti sarà un’ottima occasione per scoprire questa attività che ha già conquistato persone di tutte le età. Le musiche e le coreografie della zumba hanno sicuramente favorito il suo successo. Il suo scopo principale è infatti far divertire chi la pratica facendogli dimenticare lo sforzo fisico. Gli effetti sono altamente benefici in particolare per il sistema cardio-vascolare; inoltre è uno dei metodi più efficaci per tonificare gambe e glutei.

Al termine dell’evento, inoltre, verranno offerti gratuitamente pizza e centrifugati di frutta per tutti. Perché dopo un duro allenamento, si sa, è bene ricaricare le energie.

