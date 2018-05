SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di ieri l’appuntamento in Prefettura fra i vertici di Picenambiente e la sigla sindacale più “bellicosa” in queste ultime settimane: l’Ugl. Il tavolo era parte della cosiddetta “procedura di raffreddamento” prevista dalla legge e ultimo passo di conciliazione prima della dichiarazione di sciopero.

Il sindacato oggi parla di incontro “teso” e di discussioni a tratti accese con la dirigenza della ditta, presente con la presidente Catia Talamonti e l’Ad Leonardo Collina.

“Al Prefetto abbiamo prospettato i punti di contrasto con Picenambiente per organico, organizzazione del servizio, riconoscimento di professionalità, premio di produzione, rispetto di tre festività nazionali, che stanno generando un forte disagio tra i lavoratori ed acuito un clima di tensione” scrive l’Ugl che parla di “stato di agitazione che rende prossime le iniziative sindacali di lotta.”

“Abbiamo posto sul tavolo come parte sindacale” continua la sigla “i ritardi organizzativi ed una cattiva implementazione del lavoro che comportano aggravi ai lavoratori e minore efficienza del servizio; dal lavaggio dei mezzi e dei cassonetti a nuovi mezzi tecnologicamente avanzati per il tipo di raccolta”. A quanto riferisce sempre il sindacato l’incontro di ieri ha rischiato di terminare con una rottura (“Siamo stati a un passo” scrive Ugl). In ogni caso il dialogo con il Prefetto ha prodotto un nuovo incontro visto che la ditta si sarebbe impegnata a ricevere ancora il sindacato entro 10 giorni.

Sul piatto ci sarà ancora il contratto di secondo livello (in deroga alla contrattazione nazionale) e l’ascia di guerra sembra sotterrata ma “a tempo”. Il sindacato considera infatti i prossimi 10 giorni come una “moratoria” per verificare la disponibilità di Picenambiente “a portare a termine un accordo dignitoso per i lavoratori; che riconosca l’importante ruolo del Personale alla crescita aziendale”

