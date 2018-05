E’ una sorta di vademecum semiserio che illustra i segreti delle donne dai trent’anni in poi ed esplora l’immaginario dei loro ammiratori per mettere a confronto i reciproci mondi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Sabato 19 maggio, alla Libreria Mondadori di San Benedetto del Tronto, alle 17 Caterina Falconi presenta il libro “Milf è bello” (Pizzo Nero).

Relatrice e moderatrice Nuela Celli. Evento a cura della Mondadori Bookstore sambenedettese.

“Milf è bello” è una sorta di vademecum semiserio che illustra i segreti delle donne dai trent’anni in poi ed esplora l’immaginario dei loro ammiratori per mettere a confronto i reciproci mondi. Per fornire, in altre parole e senza la pretesa di esaustività, consigli e trucchetti di seduzione alle une e agli altri. L’intento è debellare inutili pudori e indagare, in punta di penna e con il sorriso sulle labbra, una realtà ammantata da moralismi: il sesso delle e con le Milf, le Cougar e le Gilf. Non ci sono barriere anagrafiche al desiderio e l’amore, purché vissuto nel rispetto tra partner maggiorenni e consenzienti, fa i suoi agguati a ogni età.

