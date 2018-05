SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’anno scolastico sta per terminare e vogliamo festeggiarlo dando un appuntamento, da non perdere, al teatro Concordia, con la Compagnia Teatrale “Genitori allo sbaraglio” della Scuola Infanzia “N.Miscia” ISC Nord San Benedetto.

Solitamente si dice che i figli ricalcano le orme dei padri ed invece, alla scuola Miscia, come da tradizione, sono le mamme e i papà che ricalcano le orme dei loro figli che quest’anno, per Carnevale, hanno drammatizzato la storia di Peter Pan , prodotto finale del Progetto Teatro. Per non essere da meno anche “i grandi “sono tornati sui banchi di scuola e, con una buona dose di disponibilità e tanta voglia di far divertire, aiutati dalle insegnanti, si sono preparati a vestire i panni di attori e ballerini. Questa nuova esperienza ha dato ai genitori il modo di vivere il mondo della scuola come ambiente caratterizzato dal piacere di stare insieme e fare esperienze significative in continuità tra scuola e famiglia. Ebbene tutti loro sono pronti e ,capitanati da un cantastorie, invitano quanti hanno voglia di divertirsi, ad assistere alla loro versione di Peter Pan sabato 19 maggio alle ore 21 presso il Teatro Concordia ingresso libero, quest’anno replicano il 29 maggio, ore 21, presso il Teatro della Chiesa di San Filippo Neri (ingresso libero).

