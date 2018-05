SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è spento questa mattina a 76 anni Elio Galanti, conosciuto pediatra sambenedettese che ha lavorato per tanti anni all’Ospedale Madonna del Soccorso.

I funerali si terranno mercoledì mattina, 16 maggio, alle ore 10 presso la chiesa dei Padri Sacramentini, in via Francesco Crispi.

Gli ex colleghi dell’Ospedale, fra cui Piero Ripani e Nicoletta Guastaferro, lo hanno tributato con un manifesto funebre.

Anche il nostro direttore, Nazzareno Perotti, lo ricorda con particolare affetto e grande simpatia: “I miei primi due figli li ha seguiti lui insieme al Dr Ripani. Tempi in cui (io svolgevo il ruolo di Perito Chimico nel laboratorio Analisi) c’era un rapporto molto amichevole quasi fraterno tra pazienti e medici. Entrambi in qualsiasi ora della notte venivano chiamati, non facevano storie e venivano a casa dei bimbi che avevano in cura. Di Elio ho un ricordo molto bello per il quale gli sono stato sempre riconoscente. Nonostante non fosse il pediatra ‘ufficiale’ dei miei figli, mi diceva di chiamarlo ugualmente se, per qualche motivo, il Dr Ripani non era disponibile. Capitò un paio di volte e non me lo fece mai pesare. Le mie sentite condoglianze alla sua famiglia e al figlio Giulio in particolare, anche da parte del mio primo figlio Luigi, suo compagno di classe al Liceo Scientifico”.

