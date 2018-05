Dalle 15.30 alle 16.30 per la programmazione di un corso di aggiornamento professionale rivolto al personale dell’ente, come disposto dalla Regione Marche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si informa l’utenza che martedì 15 maggio i Centri per l’Impiego di Ascoli e San Benedetto del Tronto rimarranno chiusi al pubblico dalle 15.30 alle 16.30 per la programmazione di un corso di aggiornamento professionale rivolto al personale dell’ente, come disposto dalla Regione Marche.

