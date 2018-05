La tappa transita sulle provinciale 491 sulla Rigopiano-Castelli (bivio Castelli fino alla 150) e sulla 19/a per Miano (dal bivio 150 al bivio della statale 81) che saranno interdette al traffico

TERAMO -Domani, 15 maggio, tappa teramana del Giro d’Italia 2018.

L’arrivo a Teramo è previsto alle ore 11. La tappa transita sulle provinciale 491 sulla Rigopiano-Castelli (bivio Castelli fino alla 150) e sulla 19/a per Miano (dal bivio 150 al bivio della statale 81) che domani saranno interdette al traffico.

In queste ore ultimi sopralluoghi dei tecnici della Provincia di Teramo per verificare le condizioni del manto.

Per quanto riguarda la provincia di Teramo si rammenta che la corsa entrerà in questo territorio alle ore 11.45 circa del 15 maggio, percorrendo parte dei territori comunali di Arsita, Castelli, Isola del Gran Sasso, Colledara, Castel Castagna, lambirà il comune di Montorio al Vomano, quindi Basciano, attraverso Miano raggiungerà Teramo per proseguire, attraversando piazza Garibaldi, verso Ascoli percorrendo la SS. 81.

L’uscita dalla nostra provincia è prevista alle ore 13.40 circa.

L’invito della Questura è quello di evitare la percorrenza delle arterie stradali interessate nella mattinata del giorno 15 maggio, usufruendo di percorsi alternativi, atteso che il blocco della circolazione è previsto da due ore prima del transito dei ciclisti.

