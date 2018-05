GROTTAMMARE – L’AVIS (l’Associazione Volontari Italiani Sangue ) si è rivolta a Grottammare Piscine, in veste del Presidente della Comunale di Grottammare l’ing. Mirco Piersimoni, dando avvio ad una collaborazione ed ad un’ intesa attraverso la sottoscrizione di una convenzione che offre una scontistica particolare ai donatori-nuotatori che frequentano l’impianto di Grottammare.

Lo scopo è di mantenere fede a uno dei principi più importanti della associazione stessa: offrire ai propri soci donatori la possibilità di mantenersi in salute attraverso l’attività fisica. Per donare il sangue, infatti, occorre essere in buono stato di salute e questo va mantenuto adottando un corretto e sano stile di vita. L’ AVIS promuove la pratica sportiva, proprio come strumento capace di migliorare il complessivo livello di salute.

Le attività offerte dal Centro Natatorio di Grottammare sono molteplici: vanno dal nuoto libero, ai corsi di nuoto per bambini, ragazzi e adulti, alle varie discipline di fitness in acqua acquagym-hydrobike-watertrekking –acquaboard fino a quelle tenute in palestra.

Grottammare Piscine rappresentata , dal Sign. Attilio Garbati si è resa subito disponibile all’iniziativa aprendo le porte non solo ai donatori soci dell’AVIS di Grottammare, ma anche a tutti i donatori regolarmente iscritti alle varie sedi AVIS presenti sul territorio, nonché ai loro familiari.

