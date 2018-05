Dalle prime indiscrezioni pare che non ci siano conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte. Sul posto Polizia Autostradale per rilievi e viabilità

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella mattinata del 14 maggio.

Sull’A14, tra Grottammare e San Benedetto direzione sud, si è verificato un incidente tra veicoli. Dalle prime indiscrezioni pare che non ci siano conseguenze gravi alle persone rimaste coinvolte.

Qualche disagio però alla circolazione con Autostrade per l’Italia che segnala delle code in quel tratto. Sul posto la Polizia Autostradale per i rilievi e la viabilità.

