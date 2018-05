Il cantante aveva effettuato un minitour nei plessi per parlare con i ragazzi della sua carriera di come sia possibile raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita. Un messaggio solare e accattivante

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pubblicata, dopo tanta attesa, la nuova clip musicale di Michel nella giornata del 14 maggio.

Il nuovo singolo dell’artista sambenedettese, in arte Mudimbi, era stato presentato in anteprima sulla Rai nella serata del 13 con un servizio diramato dal Tg2 ed era disponibile all’ascolto dall’11. Prodotto da Mace e Swan, in una versione inedita dal sound afropop fresco e dinamico.

“Amemì” è stato girato nelle scuole del territorio, molte le scene all’Ipsia di San Benedetto, insieme a tantissimi giovani studenti. Il cantante aveva effettuato un minitour nei plessi per parlare con i ragazzi della sua carriera di come sia possibile raggiungere qualsiasi obiettivo nella vita. Un messaggio solare e accattivante che appare anche nella clip musicale, divertente e piena di energia.

Michel afferma: “L’idea di un ritornello che ripetesse ‘A me mi piace’ è stata di Andrea Bonomo (con cui ho scritto anche ‘Il Mago’). Ho pensato di farlo cantare a un coro di bambini, gli unici che risultano credibili nel fare un errore grammaticale del genere. Il testo è un elenco di cose che mi stressano, ma su cui ho imparato a ridere: ad esempio quando mi definiscono ‘Il rapper congolese’, sono nato e cresciuto in Italia, di congolese non ho niente”.

Diretto da Alessandro Marconi, richiama l’immaginario ironico e colorato caratteristico del mondo di Mudimbi: l’atmosfera giocosa e divertente dei frames che lo vedono protagonista come maestro in mezzo agli alunni e come meccanico, si alterna a immagini di Michel che canta il ritornello della canzone insieme agli studenti delle scuole che ha visitato durante il suo mini-tour. Fido accompagnatore di Mudimbi in questo video è il cacatua citato anche nella canzone.

Alla fine del video un “backstage” con le parti più divertenti e fuorionda esilaranti. Le scuole che hanno partecipato alla realizzazione della clip sono l’Isc Nord di San Benedetto, primaria e media di Monteprandone, “Fracassetti” di Fermo, “Capodarco” di Fermo, l’Ipsia di San Benedetto e la scuola primaria di Castignano.

Il rapper è carico ed è pronto a confermarsi dopo il Festival di Sanremo (terzo posto con “Il Mago” nella categoria Nuove Proposte): Mudimbi è in procinto di partire in tour con la sua nuova band musicale.

Ecco qui il video di “Amemì”, buona visione.

