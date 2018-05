GROTTAMMARE – Un incontro alla presenza di Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento Europeo, che è intervenuto a Grottammare a sostegno della candidatura di Alessandra Manigrasso quale sindaco di Grottammare: si è svolto sabato 12 maggio in Piazza Kursaal l’appuntamento organizzato dal M5S in vista delle elezioni comunali di giugno.

“Se vogliamo raggiungere traguardi importanti che si traducano in un rilancio economico di una comunità in termini di posti di lavoro, occasioni di export, rilancio della visibilità turistica non si può non fare squadra in difesa del sistema Italia”: queste le parole di Fabio Massimo Castaldo a sostegno della candidata Sindaco e dei consiglieri comunali del M5S di Grottammare.

“Ci poniamo come obiettivo di istituire una rete con altri enti locali per acquisire informazioni per bandi europei da tramutare in progetti che, finanziati, creino quelle opportunità per un rilancio economico e nello stesso tempo occupazionale. A testimonianza della fattibilità della nostra proposta politica è intervenuta la consigliera comunale di Pesaro Francesca Frenquellucci, città in cui la nostra proposta è già realtà. L’iniziativa ha visto anche la partecipazione del Senatore Giorgio Fede, dell Onorevole Rachele Silvestri e la consigliera regionale Romina Pergolesi, tutti a sostegno della lista M5S del comune di Grottammare” scrive la Manigrasso.

