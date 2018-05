SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continua il momento d’oro del rapper sambenedettese Michel.

Nella serata del 13 maggio il Tg2, sulla Rai, ha presentato in anteprima la clip musicale “Amemì”, il nuovo singolo di Mudimbi, disponibile dall’11 maggio con annessa intervista. Il titolo del brano è volutamente ‘sbagliato’ come spiega lo stesso artista: “Non è detto che se una cosa è sbagliata, lo sia davvero. Va bene sbagliare se strappa una risata. La mia musica sono io, è il mio modo di parlare. Sono trasparente al 100%”.

Il cantante di Porto d’Ascoli, dopo “Il Mago” che ha spopolato al Festival di Sanremo (con la conquista del terzo posto alla categoria ‘Nuove Proposte’), è alla ricerca della conferma e anche dello sprint per l’imminente tour estivo, il primo con una band musicale al seguito.

Il video, come ricordato più volte, è stato girato nelle scuole del territorio, fra cui l’Ipsia di San Benedetto, mentre l’artista era a colloquio con i giovani studenti per parlare della sua carriera e di come bisogna credere in qualsiasi obiettivo prefissato nella vita.

Per vedere il servizio del Tg2, clicca qui.

