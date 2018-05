GROTTAMMARE – Da anni a contatto con la natura, il candidato alle comunali Giuliano Vagnoni esprime il proprio punto di vista riguardo alla politica ecologica e paesaggistica del territorio.

Generalmente favorevole agli interventi sul verde pubblico, dichiara Vagnoni: “Sono in linea con le iniziative dell’attuale Amministrazione a favore dei parchi pubblici, purché non costituiscano un peso per le economie cittadine. Fa bene un’Amministrazione a pubblicizzare ogni suo intervento a riguardo, sarebbe altresì corretto che, quando si trovi a fine mandato, elenchi anche tutto ciò che non è riuscita a realizzare “.

“Se sarò Sindaco – continua il leader della lista Il Popolo della Famiglia – mi impegnerò a trovare il modo di fare manutenzione ad un area verde di 5600 metri quadri senza eccessivi oneri per i cittadini. Dico questo perché, da un lato è bello ricevere regali per la comunità, dall’altro bisogna dire come e con quali risorse si debba mantenere la fruibilità di questi regali”.

