Come ormai da tradizione annuale l’ex calciatore rossoblu Bruno Ranieri ha messo attorno a un tavolo, all’Hotel Madison, tanti suoi ex compagni e non: da Castronaro a Beni, da Ripa a Minguzzi passando per Adami, Lunerti, Ferrante, Vettore e tanti altri

Nel video sopra Angelo Castronaro oggi. I ricordi dei tempi alla Samb

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come ormai da tradizione annuale l’ex calciatore rossoblu Bruno Ranieri ha messo attorno a un tavolo, all’Hotel Madison, tanti suoi ex compagni. Ma non solo visto che a cena, nella serata del 12 maggio, si sono ritrovati oltre trenta ex giocatori della Samb di ogni epoca: dagli anni ’50 agli anni ’80.

Tra i presenti ricordiamo i sambenedettesi, di nascita e di adozione, Nicola Ripa, Francesco Chimenti, Paolo Beni e Arcadio Spinozzi e ancora Giorgio Lunerti, Piero Pucci, Piernicola Virgili, Dante Bendin, Daniele Catto e Nicola Traini.

Nella foto, da sinistra a destra: Augusto Gentilini, Vincenzo Minguzzi, Bruno Ranieri, Guglielmo Ferrante e Luciano Adami

Diversi anche i giocatori che abitano nei dintorni come Nicola Valà o Angelo Castronaro. Ma altrettanti quelli che hanno percorso chilometri e chilometri per la rimpatriata. Fra loro gli ex portieri Antonio Vettore e Vincenzo Minguzzi, ora ds della Viterbese e poi il ferrarese Danilo Ferrari, Vanni Moscon (a cena a San Benedetto nonostante il giorno dopo si sarebbe giocato i playout con la squadra che allena, il Conegliano n.d.r.), Luciano Adami, Guglielmo Ferrante e tanti altri.

Vincenzo Minguzzi, ex portiere rossoblu oggi Ds della Viterbese

Noi ne abbiamo intervistati alcuni. Angelo Castronaro, Luciano Adami, Vincenzo Minguzzi, Antonio Vettore e poi ancora Vanni Moscon e Danilo Ferrari con cui avevamo fatto due chiacchiere anche lo scorso anno parlano del passato della Samb e delle prospettive attuali della loro ex squadra. Intervista doppia, infine, a due “bomber” di epoche diverse come Piero Pucci e Giorgio Lunerti. VIDEO.

Piero Pucci e Giorgio Lunerti

Antonio Vettore, portiere di “riserva”della Samb nel 1983-84

Luciano Adami, centravanti con 5 gol all’attivo alla Samb nella stagione di B 1982-83

Vanni Moscon

Danilo Ferrari, per 5 stagioni difensore rossoblu

Un ringraziamento speciale dei calciatori, poi, va ai bravissimi camerieri dell’Hotel Madison Davide, Giorgia, Arianna e Chiara

