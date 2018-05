SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Riviera Samb volley prova a centrare l’en plein di finali per quanto riguarda il settore femminile. Dopo l’accesso alla final four con l’under 16 (terzo posto) e l’under 18 (sconfitta poi in finale da Pagliare e dunque seconda), ed al concentramento di finale 1°-3° posto regionale in ambito under 14 (terminato con un secondo piazzamento), anche l’under 13 tenta la scalata alla finalissima.

Ottenuto il primo posto nella fase autunno-invernale del campionato, raggiunta poi la seconda piazza in quella successiva (alle spalle della favoritissima Porto S.Elpidio, comunque sconfitta fra le mura delle Curzi), le rossoblù sono riuscite ad agguantare la qualificazione alle semifinali in virtù del doppio successo per 2-0 maturato domenica 6 maggio ai danni prima delle giovanissima formazione di Monte Urano, poi della Junior Folignano.

Due incontri per la verità giocati dalle rivierasche decisamente al di sotto delle proprie possibilità, ma comunque terminati con due risultati positivi che lanciano la squadra guidata da Francesco Quercia nel bel mezzo delle semifinali, che prevedono un concentramento a tre squadre la cui vincente avrà accesso alla finalissima valevole per il titolo. Già raggiunta, invece, l’opportunità di partecipare alla giornata conclusiva del 20 maggio, da decidere soltanto in vista di quale traguardo: il settimo posto, la medaglia di legno, o quella d’oro. Tutto dipenderà naturalmente dai risultati del concentramento che si svolgerà nel pomeriggio di domenica 13.

Gli ultimi due ostacoli da affrontare e superare per accedere alle agognate vette della finalissima si chiamano Cento Volley (formazione allenata da Jana Kruzikova) e Maga Game Ascoli Piceno. Appuntamento domenica 13 maggio a partire dalle ore 16.

