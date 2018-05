Nel corso dell’incontro c’è stata anche l’occasione per parlare del progetto Clil (Content and Language Integrated Learning), vale a dire la veicolazione di contenuti didattici direttamente in lingua straniera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il bambino al centro del percorso di un apprendimento che non deve essere più passivo ma deve avere il piccolo come protagonista. E’ uno degli argomenti affrontati all’asilo Merlini di San Benedetto nel corso di un incontro avvenuto tra maestre e assistenti dell’istituto di via Leopardi e la dottoressa Rossana Voltattorni, pedagogista, docente primaria e docente Montessori.

Nell’incontro, che rientra in tutta una serie di iniziative di aggiornamento e formazione fortemente voluto dalla coordinatrice dell’asilo Merlini, la professoressa Giancarla Perotti, si è parlato di nuovi approcci con i piccoli che devono diventare parte attiva nel percorso di apprendimento scoprendo direttamente, attraverso le proprie azioni, la materia oggetto di studio.

Nel corso dell’incontro c’è stata anche l’occasione per parlare del progetto Clil (Content and Language Integrated Learning), vale a dire la veicolazione di contenuti didattici direttamente in lingua straniera. Un sistema che favorisce sia l’acquisizione di contenuti disciplinari sia l’apprendimento della lingua straniera.

