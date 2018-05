SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui il consiglio comunale LIVE. Sul piatto c’è l’approvazione del bilancio consuntivo del 2017. Si tratta di una riunione che prevede, alla partenza, ben 19 punti all’ordine del giorno fra trattazioni tecniche relative al consuntivo (alcune saranno accorpate), alla modifica del regolamento sulla riscossione coattiva ecc. Poi ci sono due mozioni (una di Andrea Sanguigni per introdurre un regolamento sugli scrutatori e una per la “Bretella” a firma di Valerio Pignotti) e si apre la seduta con ben 7 interrogazioni.

L’ORDINE DEL GIORNO

ORE 10. La riunione si pare con la prima interrogazione di Domenico Pellei che interpella il sindaco sullo stato del Ballarin e in particolare dei capannoni, in relazione anche al destino del carnevale sambenedettese. “In questi anni è stato svilito, abbiamo fatto crescere il Carnevale in tanti paesi limitrofi. Dobbiamo muoverci altrimenti anche il prossimo anno il nostro Carnevale è bello che fritto”.

PIUNTI RISPONDE. “Lunedì incontrerò uno dei carristi per trovare una soluzione. Vogliamo dare alla città uno spazio fruibile, stiamo lavorando per questo. Le passate amministrazioni hanno presentato grandi progetti poi rimasti sulla carta, noi vogliamo intervenire con soluzioni fattibili.” SU POSSIBILI PROGETTI PER IL BALLARIN. “Abbiamo dato le direttive agli uffici per presentare un progetto che andrà condiviso con il consiglio comunale e la città tutta. Quel che è certo è che serve una soluzione per un problema che è diventato insopportabile”.

ORE 10 e 15. TORNA CALDO IL TEMA DEI FONDI PER IL PORTO. Tonino Capriotti torna invece sulla questione dei fondi del porto, che ha fatto discutere molto nelle passate settimane. Per l’opposizione l’amministrazione avrebbe perso la possibilità di accedere a finanziamenti erogati da Ancona.

BOTTA E RISPOSTA FRA CAPRIOTTI E OLIVIERI. Alla richiesta di spiegazioni del consigliere Pd risponde l’assessore Filippo Olivieri che elenca i lavori fatti al porto (fra cui alcuni sottoservizi) e una serie di problematiche di competenza (sull’area c’è l’egida di diverse autorità fra cui Capitaneria e Autorità Portuale). Olivieri poi attacca anche l’operato del consigliere. “Il suo modo di fare interrogazioni non fa il bene della città, è solo ego personale” morde l’assessore. Ma la risposta del democratico è altrettanto “velenosa”: “Siamo in mano a persone completamente incompetenti, lei confonde i lavori per i sottoservizi con finanziamenti che la Regione erogava liberamente dietro presentazione di fatture, stanziati nel 2016, 2017 e 2018. Ci sono prove che la Regione ha chiesto delle fatture per consentire l’accesso ai fondi e il comune ha risposto che a San Benedetto non serve niente” tuona Capritotti.

ORE 10 e 40. L’assise continua con un’interrogazione di Pasqualino Marzonetti che chiede un semaforo via Caserma Guelfa (L’incrocio con la nazionale è pericoloso denunciò tempo fa il consigliere CLICCA QUI). Risponde l’assessore Andrea Assenti che si impegna a valutare l’introduzione di semaforo o di un’altra soluzione di segnaletica per evitare sinistri.

