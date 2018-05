Controlli della Polizia Municipale. Cinque per mancata revisione e due per assicurazione scaduta. Nei prossimi giorni saranno monitorate altre aree

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio dell’11 maggio servizio di prevenzione sulle strade sambenedettesi da parte dei Vigili Urbani.

A Porto d’Ascoli, vicino via Nazario Sauro, è scattato il “Targa System”. Sette le sanzioni effettuate: cinque per mancata revisione e due per assicurazione scaduta.

Nei prossimi giorni saranno monitorate altre aree della città dalla Polizia Municipale.

