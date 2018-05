verranno portati in ospedale per le cure mediche. Sul posto i mezzi di soccorso e la Polizia Autostradale. La circolazione sta tornando alla normalità

GROTTAMMARE – Incidente nel pomeriggio dell’11 maggio.

Sull’A14, tra Pedaso e Grottammare direzione sud, si è verificato uno scontro fra due auto per cause in fase di accertamento. Dalle prime indiscrezioni un mezzo si è ribaltato, sul posto sta giungendo la Polizia Autostradale di Porto San Giorgio insieme ai mezzi di soccorso.

I feriti verranno portati in ospedale per le cure mediche.

Autostrade per l’Italia segnala due chilometri di coda, al momento sul tratto interessato dal sinistro.

AGGIORNAMENTO La circolazione, sta tornado, alla normalità.

