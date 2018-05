A CENA CON RIVIERA OGGI. I dibattiti in diretta web-tv si terranno presso il ristorante Delfino Blu, concessione n. 16, a Grottammare. Per assistere occorre prenotarsi alla cena di pesce non bisogna chiamare il ristorante, bensì il numero 388 6595011 oppure scrivere a info@rivieraoggi.it.

GROTTAMMARE – Il prossimo 10 giugno si terranno a Grottammare, a Ripatransone e Casteldilama le elezioni amministrative per eleggere il sindaco e la giunta comunale.

Al momento i candidati per Grottammare sono Alessandra Manigrasso del Movimento 5 Stelle, il sindaco Enrico Piergallini (Solidarietà e Partecipazione e Città in movimento), Giuliano Vagnoni (Popolo della Famiglia) e Lorenzo Vesperini (Città unica e Città futura).

Come abbiamo già fatto per elezioni sambenedettesi Riviera Oggi ha organizzato dibattiti web- televisivi in diretta tra i vari contendenti alla carica di Primo cittadino.

Inizieremo martedì 15 maggio alle ore 21. Ospiti della prima trasmissione: Enrico Piergallini e Giuliano Vagnoni. Di seguito indicheremo orari e date dei prossimi incontri.

Ospiterà i dibattiti il Ristorante Delfino Blu Concessione n. 16, sul lungomare sud di Grottammare. Per assistere alla trasmissione (sarà possibile fare domande) è indispensabile prenotarsi per la cena di alto gradimento a base di pesce come indicato nel menu sottostante al modico costo di 20,00 euro.

Per informazioni e prenotazioni non chiamare il ristorante ma il seguente numero di cellulare: 388 6595011 oppure inviare una mail con nomi e cognomi a info@rivieraoggi.it. Per le domande da casa utilizzare la rubrica “commenti” sotto il seguente articolo.

Questo il menu:

Antipasti: insalata di mare, salmone agli agrumi, bruschetta con alici, cozze

Primo: mezze maniche allo scoglio

Secondo: frittura mista e insalata

Acqua, vino e caffè

È possibIle prenotarsi da questo momento a lunedì 14 maggio entro le ore 15.

