TORTORETO – L’Abruzzo ospiterà l’edizione 2018 della tappa italiana del World Cup Inline Alpine di pattinaggio, a Tortoreto il 28 e 29 luglio. Prevista anche una tappa del campionato italiano, con l’arrivo di oltre 140 atleti da 32 Paesi. E’ uno degli appuntamenti più importanti organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici (Fisr). A presentare la manifestazione, a Pescara, i vertici della Fisr e gli assessori regionali allo Sport Giorgio D’Ignazio e alle Politiche Agricole Dino Pepe.

“Dobbiamo stimolare i turismi e lo possiamo fare anche attraverso eventi come questi” ha detto Pepe.

“Voglio ringraziare il Comune di Tortoreto per la bandiera blu – ha aggiunto D’Ignazio – La metà dei turisti che viene in Abruzzo dorme in provincia di Teramo. Il turismo sportivo rappresenta un segmento sempre più importante”.

“A Tortoreto abbiamo trovato una grande disponibilità dell’Amministrazione Comunale – ha commentato responsabile Fisr Luca Zenobi – L’inline alpine in futuro avrà sempre maggiore spazio”.

