SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rinviato il primo “Live Comix Contest: … riesci a farlo in 24 ore?” (Clicca QUI per vedere articolo di riferimento) organizzato dall’Associazione Culturale “Fumetti Indelebili”, un contest dedicato al disegno dal vivo, che dura un giorno intero.

“Al fine di garantire un’esperienza migliore ai partecipanti – dichiarano i membri dell’ass. Fumetti Indelebili -, abbiamo deciso di prolungare la possibilità di iscriversi all’evento. Anche i ritardatari godranno di una seconda possibilità per partecipare a questo entusiasmante contest. Un’occasione di aggregazione e di confronto, mettersi alla prova nella carriera che si è deciso di intraprendere o semplicemente passare 24 ore insieme ad appassionati del proprio settore facendo ciò che si ama fare .Vi esortiamo dunque ad inviarci le vostre iscrizioni prima dell’evento così da meglio poter gestire l’evento che si terrà in via definitiva il 24 e 25 Maggio 2018 sempre al Caffè Max.

