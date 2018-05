Per la clip musicale, invece, bisognerà attendere un altro pò. Il video è stato girato durante il tour compiuto nelle scuole del territorio, fra cui l’Ipsia di San Benedetto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo tanta attesa è stato rivelato il nuovo brano del rapper sambenedettese più conosciuto in città.

Parliamo di Mudimbi e di “Amemì”. Oggi, 11 maggio, è uscita la canzone realizzata dal cantante di Porto d’Ascoli: ecco dove ascoltarla.

Per la clip musicale, invece, bisognerà attendere un altro pò. Il video è stato girato durante il tour compiuto nelle scuole del territorio, fra cui l’Ipsia di San Benedetto. Protagonisti, insieme a Michel, numerosi giovani, entusiasti di partecipare alla realizzazione della clip.

Il sambenedettese, durante il giro nei plessi, ha parlato ai ragazzi della sua carriera e di come nella vita bisogna sempre credere a ciò che si vuole raggiungere. Un’esperienza molto significativa per il rapper.

Ora, dopo il favoloso successo de ‘Il Mago’, terzo posto al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, si attende un bis con ‘Amemì’. Un momento magico per Mudimbi, in procinto di partire per il Tour 2018, il primo con una band musicale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 45 volte, 45 oggi)