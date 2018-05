SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb ha ufficialmente iniziato la sua avventura verso i play-off. Gli uomini di Moriero, dopo tre giorni e mezzo di riposo concessi alla squadra nel post Trieste, hanno ricominciato il lavoro sul campo del Riviera.

Un’ora e mezza fatta di lavoro aerobico e corsa con e senza palla, poi una partitella a ranghi e campo ridotti in cui si è messo in mostra Francesco Stanco autore di un bel gol di sinistro al volo. Ad assistere alla sgambata una decina di “aficionados”.

Buone notizie e meno buone dalla prima uscita rossoblu dopo la fine della regular season. Esposito è ancora out, tormentato dal solito problema alla schiena mentre durante le prime battute dell’allenamento si è fermato pure Di Pasquale che non ha terminato la sessione coi compagni. Tornato invece in gruppo Gabriele Bove che ha lavorato e preso parte alla partita. Il ragazzo, fermato da un problema alla spalla a Pasqua, è assente da diverso tempo ma Moriero vorrebbe recuperarlo in questi dieci giorni e schierarlo in mezzo al campo il 20 maggio.

