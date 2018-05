Direttamente con il proprio smartphone, senza quindi recarsi alle postazioni evitando così eventuali file sia per il primo pagamento che per prolungare i tempi di sosta

GIULIANOVA – Un altro passo verso la smart city per Giulianova. E’ già possibile, e lo sarà fino al 31 dicembre, pagare il parcheggio direttamente con il proprio smartphone, senza quindi recarsi alle postazioni evitando così eventuali file sia per il primo pagamento che per prolungare i tempi di sosta.

“E’ un sistema – dichiara l’Amministratore unico della ‘Giulianova Patrimonio’ Luca Ranalli – che, affiancandosi al tradizionale sistema dei parcometri, rappresenta un’evoluzione in ottica di semplificazione e smart mobility, chiaramente a favore di cittadini e turisti. Laddove esistono parcheggi a pagamento, praticamente ovunque relativamente alle località turistiche e balneari, una volta posizionata l’auto occorre raggiungere il parchimetro e magari ci si trova sprovvisti di monete. La stessa cosa qualora si intenda rinnovare la sosta. Tutti disagi superati – prosegue Ranalli – grazie all’applicazione MyCicero, scaricabile sul cellulare sia con sistema operativo Android che con sistema iOS. Un’applicazione, con modalità di funzionamento semplice ed immediata, che è già stata testata ed utilizzata in numerosissime città italiane, con risultati molto positivi”.

Già dalla prossima settimana verranno applicati su tutti i parcometri esistenti gli sticker adesivi che, tramite lettura, consentiranno di attivare la modalità elettronica di pagamento. Attivazione che potrà essere effettuata anche tramite il sito della Giulianova Patrimonio (www.giulianovapatrimonio.it), dal quale con un link ci si potrà collegare a quello di MyCicero.

