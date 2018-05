L’evento sarà ospitato dall’Università Politecnica delle Marche in via del Mare il 15 maggio e vedrà molti ospiti e temi affrontati

Di Alessandro Maria Bollettini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La sede sambenedettese dell’Università Politecnica delle Marche, sita in via del Mare a Porto d’Ascoli, ospiterà un importante convegno, dal nome “Metti in circolo le tue risorse”, incentrato sulle nuove frontiere dell’economia, soprattutto per quanto riguarda il tema del riciclaggio e della circolarità delle catene produttive.

L’evento avrà inizio alle 10.15 del 15 maggio ed il primo intervento, che avrà luogo alle 10.30, sarà quello di Francesco Maria Chelli, Preside della Facoltà di Economia dell’UNIVPM: “Demografia ed economia circolare, quali possibili convergenze”.

L’intervento del Preside sarà seguito da quello di Gian Luca Gregori, Prorettore dell’UNIVPM, alle 10.45: “Marketing ed Economia circolare, possibili reali applicazioni”.

Alle 11 prenderà poi la parola Gino Sabatini, Presidente della Camera di Commercio di Ascoli Piceno con: “Il nuovo sistema camerale per l’economia circolare”.

Uno spazio più lungo sarà invece dedicato alla “Tavola Rotonda”, un dibattito cui parteciperanno diverse importanti figure vicine al tema trattato, come:

Barbara Gabrielli, Vicepresidente Vicario della Gabrielli spa;

Andrea Silvetti, Presidente dell’Associazione “Nextolife”;

Angelo Davide Galeati, Presidente della Fondazione Carisap;

Angelo Flaiani, Sindaco del Comune di Folignano.

A conclusione della mattinata, approssimativamente alle ore 12, le conclusioni verranno affidate a Fabio Urbinati, Consigliere Regionale Marche e membro della seconda Commissione permanente.

