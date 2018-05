SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Ufficio Pastorale Diocesano delle Comunicazioni Sociali invita tutti gli interessati all’incontro-conferenza stampa di sabato 12 maggio, alle ore 12.

Durante il convegno, che si svolgerà presso la Sala Polivalente della Caritas Diocesana (a San Benedetto, via Madonna della Pietà 111), sarà presentato il programma della 52° giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali, prevista per domenica 13 maggio.

“La verità vi farà liberi-Fake news e giornalismo di pace“. Questo è il messaggio promulgato da Papa Francesco, sul quale si terranno dibattiti ed eventi in varie città italiane.

Come spiegato dalla Diocesi stessa, la penna rappresentata nel manifesto è il mezzo che rompe la logica del filo spinato, simbolo di ogni guerra, di ogni violenza e di ogni muro.

La penna è il simbolo di un giornalismo vero, non asservito alle fake news, per il quale molti professionisti lottano e, a volte, corrono gravi rischi. Un giornalismo da riconoscere e tutelare, in quanto fondamentale per illustrare le dinamiche del mondo; la verità e la consapevolezza sono le armi più potenti per costruire una pace duratura.

“La penna è stilografica non per un vezzo nostalgico, per un capriccio vintage. È un oggetto che esprime amore per la scrittura, per la ricerca del linguaggio più appropriato per raccontare le cose come stanno. Giornalista non ci si improvvisa, comunicatore neanche: servono passione e studio, professionalità e aggiornamento” dicono ancora nel manifesto. Infatti, l’informazione è fatta di contenuti ma anche di forma; la scrittura giornalistica deve sempre essere comprensibile per tutti, suscitare il giusto interesse ed essere imparziale. Scopo dell’informazione non è dire alla gente cosa pensare, ma insegnare a pensare. Un uomo che ragiona con la sua testa sarà sempre un uomo libero, indipendentemente dalla società in cui si trova.

Alla conferenza del 12 maggio saranno presenti il vescovo Carlo Bresciani, il direttore della Caritas Diocesana don Gianni Croci, ed il professor Fernando Palestini.

Nel corso dell’incontro saranno presentati i dati relativi all’attività svolta dalla Caritas Dioesana nel 2017: Chiesa, territorio, istituzioni, le risorse e le povertà presenti sul territorio.

A seguire, il direttore della Caritas diocesana sarà lieto di offrire un pranzo ai presenti presso la mensa della Caritas.

Per maggiori informazioni, rivolgersi ai numeri: 0735.432466 – 329.0632114

