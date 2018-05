GROTTAMMARE – Continua la linea politica perseguita dall’attuale amministrazione mirata alla manutenzione e riqualificazione delle aree verdi cittadine.

Questa è la volta del nuovo Parco di Monte Castello annesso al Belvedere dedicato ad Alceo Speranza. Il parco sorge in zona Oasi dei Monti e sarà inaugurato ufficialmente domenica 13 maggio dalle ore 16.30.

Entusiasta del risultato conseguito il sindaco Enrico Piergallini, che dichiara: “Questo parco è l’ennesima tappa volta ad ampliare gli spazi verdi cittadini, in linea con la pianificazione urbanistica sostenibile per il territorio; tra l’altro, con un costo per la città esiguo.

L’area è stata concessa come permuta da un privato, l’imprenditore Francesco Angelini, che anni fa decise di acquistare e riqualificare l’intera area appartenente alla famiglia Speranza, concedendo parte di essa al Comune di Grottammare”.

“Il belvedere, annesso al parco, prende il nome all’On. Alceo Speranza – specifica Gianluca Traini – unico parlamentare della storia di Grottammare, ricordato soprattutto per l’impegno dimostrato nel corso della sua carica a favore del paesaggio. Durante l’inaugurazione ci sarà la lettura della ristampa anastatica della lettera inviata proprio da Speranza all’unico premio Nobel per la pace italiano, Ernesto Teodoro Moneta. Una lettera che esorta alla difesa e riqualificazione del patrimonio paesaggistico. In un unico parco si sintetizza quindi, il nostro patrimonio storico, paesaggistico e soprattutto culturale”.

Interviene poi l’Assessore alla Sostenibilità Ambientale Daniele Mariani: “Tra gli arredi previsti verranno installati dei binocoli in acciaio inox prodotti dalla ditta Vellardi, grazie al contributo della Sipa; la ditta Menowatt invece si è occupata dell’illuminazione. Sono state piantate essenze arboree nuove, tipiche del nostro territorio (pini marittimi, ginestre, corbezzoli e cipressi) tre panchine a beneficio della balconata e un tavolino per usufruire al meglio del parco. La versatilità di questo luogo si presta a installazioni e a qualsivoglia forma di spettacolo, senza che ciò comprometta l’integrità generale del parco”.

“La sostenibilità è l’elemento che contraddistingue il Parco di Monte Castello – Dichiara l’architetto Alessandro Marconi -. Le essenze, il tufo e il prato sono studiati per ridurre al minimo la manodopera e, al contempo, minimizzare i costi di manutenzione”.

L’inaugurazione parte alle 16.30 con giochi e installazioni per i bambini, seguirà un aperitivo offerto dal comitato del Quartiere Monti e la benedizione di Padre Michele.

