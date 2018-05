L’incontro ha lo scopo di diffondere la conoscenza di questa innovativa disciplina che, partendo dal basket, ne ha integrato le regole per consentire a tutti, giovani ed adulti, sia normodotati che con diverse abilità psico-fisiche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 19 maggio alle ore 11 presso l’ Auditorium comunale ” G. Tebaldini” di S. Benedetto del Tronto si terrà il convegno: “Baskin: un modo nuovo di concepire lo sport”.

Organizzato dalla “Scuola Basket Sambenedettese ASD”’ e dall’ Istituto di Istruzione Superiore “Augusto Capriotti”, insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, con il Patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto.

L’incontro ha lo scopo di diffondere la conoscenza di questa innovativa disciplina che, partendo dal basket, ne ha integrato le regole per consentire a tutti, giovani ed adulti, sia normodotati che con diverse abilità psico-fisiche, di poter giocare nella stessa squadra senza distinzione di genere .

Ospite d’ onore della manifestazione sarà Antonio Bodini, Presidente dell’ Associazione Baskin Cremona e fondatore e coordinatore a livello nazionale di questa disciplina , che illustrerà le caratteristiche, particolari ed inclusive, che hanno favorito la rapida diffusione e il riconoscimento di questo sport, sia in Italia che oltre confine, accanto all’ analisi dell’evoluzione storica dell’approccio alla disabilità nello sport.

Seguiranno gli interventi delle Professoresse Marinella Drago e Marcella Monti, referenti dell’Associazione Baskin sezione Marche, che riferiranno sulle attività svolte a livello regionale, e della Professoressa Fiammetta Silvi che presenterà lo stato dell’arte e le prospettive future del progetto “Baskin a scuola” attuato dall’ Istituto “Augusto Capriotti” in linea con il protocollo di intesa Miur – Associazione Baskin.

L’Istituto “Augusto Capriotti”, grazie alla spiccata sensibilità della Dirigente Professoressa Elisa Vita, infatti, ha saputo cogliere le sollecitazioni offerte dall’associazionismo sportivo locale, divenendo apripista nel Piceno per la pratica di questo sport nella scuola e proponendosi quale polo per una rete futura più integrata ed allargata.

Il convegno sarà preceduto da un incontro amichevole tra le rappresentative scolastiche dell’ Istituto “Augusto Capriotti” e dell’ Istituto Polo “Urbani” di Porto Sant’ Elpidio, che si terrà alle ore 8.30 presso la palestra dell’istituto sambenedettese in via Sgattoni, 41.

La partecipazione al convegno è libera.

