Il messaggio per i bimbi partecipanti è infatti questo: chi va in bicicletta ha tanti superpoteri, non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto, rende le persone più felici e allegre

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Come ogni anno, il servizio Aree verdi, l’assessorato alle Politiche ambientali, il Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto e le referenti scolastiche Eco-Schools dei tre ISC cittadini organizzano la giornata “Bimbimbici”, una giornata di sensibilizzazione ambientale (mobilità ciclabile, educazione stradale dei piccoli ecc.) rivolta a genitori ed alunni oltre che alla cittadinanza tutta.

Si tratta dell’articolazione locale dell’omonima manifestazione nazionale promossa da FAIB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta.

La manifestazione è in calendario per domenica 13 maggio, dalle 9 alle 13, nel giardino di zio Marcello (area ex camping del lungomare).

Il tema di Bimbimbici 2018 prende spunto dall’universo dei supereroi, un universo fantastico perché “Bimbimbici” è, come recita lo slogan, “la nuova fiaba della bicicletta”. Il messaggio per i bimbi partecipanti è infatti questo: chi va in bicicletta ha tanti superpoteri, non inquina l’aria, non fa rumore, non occupa tutto lo spazio delle auto, rende le persone più felici e allegre.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2 volte, 8 oggi)