SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ritorna in scena la compagnia teatrale “La Bottega di Antonio” con il Musical “I 10 comandamenti”, la storia di un popolo in cammino sotto la guida di Mosè, il principe d’Egitto, in un percorso collettivo e personale di rinascita e liberazione.

L’alternarsi di canti vibranti, di suggestivi balli e dei dialoghi tra i vari personaggi biblici, segna il dipanarsi delle vicende del faraone Ramses II e di Mosè, vissuti sotto lo stesso tetto quasi come fratelli, e ritrovatisi, poi, come nemici, nella lotta tra la crudeltà della dura schiavitù imposta dal primo e l’ordine impartito da Dio a Mosè, di condurre gli Ebrei fuori dall’Egitto.

Nello scontro tra il massimo potere umano dell’epoca ed il piccolo popolo sorretto solo dalla forza della fede e dal desiderio di libertà, promessa da questo Dio quasi dimenticato, troviamo i drammi umani dei singoli protagonisti dentro sogni e speranze illusioni e delusioni, rassegnazione e possibilità.

La forza dello spettacolo e la suggestione narrativa sono sostenute dalla cura delle scenografie e dei costumi e, l’utilizzo di linguaggi artistici diversi riesce a raggiungere ed emozionare adulti e ragazzi.

E’ una storia di passione anche quella dei ragazzi della Bottega di Antonio, iniziata nel 2015 nell’oratorio della parrocchia di S. Antonio di Padova, quando un gruppetto di animatori, insieme ai giovani, ha trovato nel musical la strada maestra per vivere l’amicizia, mettendosi in gioco con entusiasmo, ognuno con il suo talento e con la sua sensibilità.

L’appuntamento è dunque per sabato 12 maggio alle ore 21 al Palariviera di San Benedetto del Tronto (lo spettacolo è ad ingresso libero), per rivivere insieme ai ragazzi ed agli animatori dè “La Bottega di Antonio” la passione di un popolo dentro ad un sogno di libertà che si fa storia.

