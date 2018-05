Il suo brano “That’s Amore”, del famoso cantante italoamericano Dean Martin, è andato in onda dal 2 aprile al 6 maggio sulle radio nazionali e internazionali riscuotendo notevoli apprezzamenti

GIULIANOVA – Francis Salina, il cantante abruzzese di musica leggera stile anni ’60, si è piazzato tra i primi cento artisti per la classifica delle etichette indipendenti.

Il suo brano “That’s Amore”, del famoso cantante italoamericano Dean Martin, è andato in onda dal 2 aprile al 6 maggio sulle radio nazionali e internazionali riscuotendo notevoli apprezzamenti da parte di un vasto pubblico eterogeneo.

La sua voce baritonale è stata sentita anche fuori i confini nazionali, in particolar modo in Svizzera, Canada, Australia e Belgio. Salina. Nonostante questo brillante risultato, il suo pezzo musicale, sarà trasmesso anche da un altro circuito di etichette indipendenti per tutta la primavera.

Sull’onda di questo successo personale il cantante abruzzese ha deciso di iscriversi a due festival musicali che si svolgeranno quest’estate in Emilia Romagna e Lazio. Francis Salina, nel 2016, fu ospite di Sanremo doc al Palafiori di Sanremo e nel 2017, al Festival Voci d’Oro di Montecatini. Francis Salina, nome d’arte di Francesco Fratini, di origini teatine, vive da molti anni a Giulianova. Oggi, grazie alla collaborazione e promozione artistica con l’etichetta discografica Lotus Music di Fiorentino (San Marino), sta cercando di affermarsi nel panorama musicale italiano grazie alla passione ereditata dalla mamma.

