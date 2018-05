MONTEPRANDONE – Le mamme del gruppo Facebook “San Benedetto del Tronto Mums” non si fermano e continuano ad organizzare corsi per una maternità più consapevole.

Sabato 19 maggio presso la Sala Parrocchiale della Chiesa Regina Pacis di Monteprandone si terrà il corso completamente gratuito di disostruzione pediatrica tenuto dai volontari di SoccorriAmo.

Il neonato gruppo Facebook, fondato meno di due mesi fa e che già conta quasi mille membri, nasce nasce grazie a tre amiche: Francesca Musacchio, Giulia Incorpora e Ilaria Martinelli. Ed è il secondo gruppo Facebook dedicato alla maternità fondato dal trio dopo Central London Mums, creato a gennaio 2016.

L’idea alla base dei gruppi è quella di “dare potere alle mamme” attraverso la community: ogni individuo può chiedere consiglio, esprimere le proprie opinioni e necessità e, grazie alla forza del numero e all’aiuto reciproco, si possono realizzare iniziative accessibili a tutti.

Il gruppo Facebook, “San Benedetto del Tronto Mums”, si rivolge a tutte le mamme (ma anche nonne e zie) delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo, e ha già in programma numerose iniziative per giugno tra cui il corso “pillole di pediatria” per gestire al meglio le emergenze legate alla salute dei bambini.

