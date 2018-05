Tamponamento vicino al quartiere San Filippo Neri e scontro in zona Ragnola. Nessuna conseguenza grave per le persone rimaste coinvolte

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata difficile, per la viabilità, quella del 9 maggio.

Doppio incidente a San Benedetto sulla Statale 16: in un caso tamponamento fra vetture nei pressi del quartiere San Filippo Neri. Per fortuna nessuna grave conseguenza per le persone rimaste coinvolte ma disagi alla circolazione.

Altro sinistro a Porto d’Ascoli, zona Ragnola sempre sulla Statale: uno scontro fra due auto. Sul posto il personale sanitario del 118 per le cure mediche ma per fortuna nulla di grave per le persone rimaste coinvolte.

A compiere i rilievi le Forze dell’Ordine.

