SAN BENDETTO DEL TRONTO – Una rosa di 18 appuntamenti per l’edizione 201 del cartellone “Maggio è Mamma” , frutto del lavoro di coordinamento degli uffici “Servizi per l’Infanzia” e “Servizi per la Terza età” degli Assessorati alle Politiche Sociali e Pari Opportunità con i vari servizi socioeducativi e l’associazionismo del territorio comunale.

Il cartellone è stato presentato nel corso di una conferenza stampa indetta dagli assessori Emanuela Carboni e Antonella Baiocchi alla presenza della consigliera Brunilde Crescenzi: esso ha l’obiettivo di raccogliere, nel mese in cui cade la festa della mamma, un ricco ventaglio di iniziative gratuite, rivolte alla coppia genitore – bambino sia attraverso servizi, appuntamenti ed iniziative dell’Assessorato alle Politiche Sociali sia attraverso incontri a sostegno della genitorialità come quelli compreso nel ciclo “Psiche in Comune” dell’Assessorato Pari Opportunità”. Ci si riferisce a “Il desiderio materno e la funzione paterna” (17 maggio ore 17) e a “Tutela del ruolo genitoriale e conflitti di coppia” (30 maggio ore 17). Questi incontri saranno moderati dai consiglieri comunali Rosaria Falco e Gianni Balloni e prevedono le relazioni del terapeuta Daniele Luciani e dell’avvocato e mediatore familiare Silvia Vitali, si terranno nella Sala Consiliare e saranno aperti alla cittadinanza tutta.

Sono però diversi gli appuntamenti finalizzati a sostenere e a rafforzare il legame genitore – figlio, nella fattispecie mamma – figlio, ma anche quello con i nonni con il contributi dei ragazzi del Cediser che arricchiranno gli eventi con varie forme espressive – relazionali (laboratori di animazione, lettura, psicomotricità, laboratorio orto, laboratorio musicale, ecc.).

“Zero – cento” è il target d’età dei destinatari delle diverse iniziative che si svolgeranno in varie sedi: i servizi educativi 0-3 come nidi e sezioni primavera comunali, il Centro Sociale “Primavera” che accoglierà “Favole a merenda dai nonni”, “Batti il 5 con Topo Gigio e Topo Tip”, “Progetto Orto dai nonni” con “Arte in Orto”, “Incontriamo la musica all’orto dei nonni” e “Piantastorie”

