Fabio Massimo Castaldi (vicepresidente del Parlamento Europeo) e Laura Agea (europarlamentare), affrontano temi come: reddito di cittadinanza e finanziamenti europei. Intervengono per sostenere la candidata Alessandra Manigrasso

GROTTAMMARE – Venerdì 11 maggio alle ore 17.30, in piazza Kursaal, (in caso di pioggia sala consiliare) il M5S di Grottammare ospita il vicepresidente al Parlamento Europeo Fabio Massimo Castaldo e l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Laura Agea, coordinatrice del gruppo Efdd nella Commissione Lavoro del Parlamento europeo.

Gli eurodeputati oltre ad illustrare le motivazioni per cui è importante votare il M5S, unica forza politica che sia a livello nazionale e locale rappresenta il cambiamento.

Gli europarlamentari illustrano le modalità con cui intercettare finanziamenti europei, che rappresentano una boccata di ossigeno per la nostra economia e di riflesso per eventuali opportunità lavorative. Tema quest’ultimo molto sentito nella nostra provincia. L’eurodeputata Agea interverrà sul reddito di cittadinanza su come attivarlo e su come in altri Paesi europei anche se con denominazioni diverse ha già la sua applicazione.

