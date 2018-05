Di Sara Merro e Karina Brasov

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La compagnia “Scuola di Musical”, negli scorsi 12 anni di attività, ha proposto alla città di San Benedetto del Tronto numerosi spettacoli e serate d’intrattenimento mettendo in scena un nuovo musical ogni stagione.

La compagnia è composta ad oggi da 25 artisti suddivisi tra attori, cantanti e ballerini che sono sotto la giuda dei direttori artistici Eugenia Brega e Paolo Clementi che si dedicano all’attività di formazione e di produzione di spettacoli. Grazie alla loro passione e al loro impegno riscuotono ogni anno successo e una risposta calorosa da parte del pubblico.

Quest’anno la compagnia presenta in Riviera due nuovi musical: uno ispirato alla mitologia greca e agli Dei dell’Olimpo, “Olympo”, ed un altro che trae ispirazione dalla raccolta di novelle Le Mille e Una Notte ed in particolare dalla storia di Aladino, “La Meravigliosa Lampada di Aladino” (sabato 19 maggio alle ore 17, al Palariviera, in questo caso saranno in scena 24 bambini, allievi della scuola)

“Olympo” è dedicato alla dimensione incantata, l’olimpo, la cui vetta era impossibile da raggiungere senza il permesso degli Dei stessi. Questa vetta era il territorio da dove Zeus e le divinità olimpiche governavano il mondo. La storia prende ispirazione dalla mitologia greca con piccole variazioni e caratterizzata da una spiccata comicità. Lo spettacolo è un’opera musicale polifonica che sfocia nello stile gospel con esibizioni canore da solista e in coro. La vicenda vede come protagonisti i personaggi di Giove, Giunone, Venere, Apollo, Mercurio, Cupido, Diana, Minerva, Ade, Ercole, dalle Muse e da tanti altri personaggi tra Dei e semidei. Il tutto viene accompagnato da un crescendo di emozioni accompagnato da danze travolgenti e canzoni in pieno stile gospel. Le vicende narrate sul palcoscenico parlano degli Dei che sono dediti ai piaceri della vita ma assumono anche caratteristiche e debolezze simili a quelle dei comuni mortali, i quali vengono osservati con pietà e compiacimento. Al centro di tutto si trova la vicenda di Ercole, un semidio, che cerca affermazione e riconoscimento nel Pantheon degli Dei, una meta molto ambita che potrà raggiungere e guadagnare solo dopo aver superato gli ostacoli posti da Ade, il dio degli inferi e dai suoi due diavoletti, Pena e Panico. Il nostro eroe riuscirà a superare tutti gli ostacoli e nel mentre a trovare anche l’amore.

“Olympo” si svolgerà nelle serate di venerdì 18 maggio e sabato 19, alle 21, al Palariviera di San Benedetto. Biglietto unico, per tutti gli spettacoli, al costo di 10 euro.

