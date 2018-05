ACQUAVIVA PICENA – Il sindaco di Acquaviva Picena, Pierpaolo Rosetti, ha diramato il programma sulla pulizia dei marciapiedi nel Borgo.

Ecco il calendario:

09 – 16 maggio: aree del centro storico circondate da via Boreale – via Colombo – via Leopardi;

17 – 24 maggio: aree urbane situate a nord – est comprendenti via Garibaldi – via Mazzini – via Cavour – via Borsellino – via Verdi – via Rossini – via Mascagni e via San Francesco;

25 – 1 giugno: aree urbane a sud est relativamente a via C. A. Dalla Chiesa – via Aversa – via Grassi – Via Falcone – via Morvillo – via Setti Carraro – via F.lli Mattei, via Abbadetta, via Livatino;



2 – 9 giugno: aree urbane ad ovest riguardanti via Roma, via Alighieri – via Manzoni – via Marche – via S. Caterina – via P.F. Angellotti;



10 – 17 giugno: zona industriale Car – Conziap;



18 – 25 giugno: lottizzazione Conca degli Ulivi.



Il primo cittadino aggiunge: “A titolo di pro memoria si ricordano i giorni in cui viene effettuato il ritiro potature (secondo martedì del mese) e ingombranti (primo martedì del mese) dietro prenotazione chiamando in Comune, oppure consegnandoli personalmente presso la ricicleria sita in Zona industriale, Via Leonardo Da Vinci, tutti i mercoledì e sabato dalle 10 alle 12.30 – prosegue – ritiro ingombranti dell’8 maggio: come è facile intuire dal pro memoria sopra riportato, martedì 8 maggio gli ingombranti sono stati ritirati nell’ambito di una programmazione già prestabilita e non per l’attenzione di qualche fotografo”.

