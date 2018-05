Sarà inoltre istituito il senso unico alternato, in tratti saltuari tra il km 0,000 e il km 55,164, tra i comuni di Porto San Giorgio e Amandola, in provincia di Fermo

PORTO SAN GIORGIO – Per consentire i lavori di sistemazione delle banchine stradali, lungo la strada statale 210 “Fermana Salariense” sarà inoltre istituito il senso unico alternato, in tratti saltuari tra il km 0,000 e il km 55,164, tra i comuni di Porto San Giorgio e Amandola, in provincia di Fermo. La limitazione sarà in vigore dal 9 maggio al 30 maggio, con esclusione dei giorni festivi.

