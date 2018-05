SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Dopo gli incontri con il comitati promotori della riqualificazione dello stadio Ballarin e con la competente Commissione consiliare, sono emerse ipotesi meritevoli di attenzione e che certamente risulteranno utili per approfondimenti con i tecnici comunali” si apre così una nota del Comune di San Benedetto, dove nel pomeriggio è andata in scena un’altra riunione sul tema Ballarin, stavolta con vertici politici e dirigenti di Viale de Gasperi.

Al tavolo tecnico i dirigenti Farnush Davarpanah, Germano Polidori e l’architetto Annalisa Sinatra assieme al primo cittadino Piunti e agli assessori Assenti e Tassotti. “Convinti di concentrare gli sforzi su ipotesi concrete che rifuggano quei sogni impossibili che hanno condotto fino ad oggi con una struttura sportiva dal pregnante valore storico ed identitario ancora privata della valorizzazione che merita” si legge nel comunicato inviato dal Comune.

“L’Amministrazione è orientata verso un immediato recupero del decoro dell’area che costituisce la porta nord della città attraverso azioni che garantiscano da una parte il decoro e la sicurezza, dall’altra mantengano il segno della presenza di una struttura che conserva nella memoria dei cittadini un ruolo di spazio identificativo della città.

Procedere insomma con gradualità è volontà dell’attuale Amministrazione che comunque non smetterà di confrontarsi per cercare soluzioni finalizzate a restituire dignità al luogo lasciando aperte le porte a tutte le possibili soluzioni che verranno maturate in un percorso condiviso.”

