SAN BENDETTO DEL TRONTO – Torna l’evento letterario del Cineteatro San Filippo Neri: Finestre di Carta.

Al Cineteatro, maggio è il mese dedicato ai libri e agli autori locali.

Il nome nasce dall’idea che ogni libro ci apra gli occhi a nuove prospettive, e ogni anno l’evento apre le sue “persiane” su un tema diverso.

Quest’anno il tema scelto è la memoria. Per cui, gli appuntamenti di Finestre di Carta saranno legati in un modo o nell’altro a questo tema.

Come ogni anno, ci aspettano tre incontri, tre presentazioni, tre serate in compagnia di autori locali, nell’ambiente intimo del teatro che si farà salotto, accogliendo il dialogo e l’incontro tra pubblico e scrittori e creando un ponte “tra palco e platea”.

Ogni presentazione sarà, inoltre, arricchita dal contributo di un’altra arte.

Questi i tre appuntamenti:

Domenica 13 maggio ore 21

“Cronache di un esilio” – di Maurizio M. Pincherle

Maurizio Pincherle raccoglie e cura i Diari scritti dal nonno pediatra ebreo durante la fuga dal regime fascista e il lungo periodo di clandestinità in attesa della fine della guerra e di un riscatto sociale, che sarà purtroppo solo formale.

Giovedì 17 maggio ore 18

“Tessiture di donne” – di Antonietta Langiu

Una storia di donne, storie parallele che si sviluppano in tempi e luoghi diversi per età ed esperienze, che si confrontano senza giudicarsi, che si capiscono e si comprendono. Legate da un filo sottile e insieme robusto e vigoroso che le riporta alle origini, alla propria terra: la Sardegna.

Domenica 27 maggio ore 21

“Alla ricerca del nembo” – di Luciana Pulcini

Alfredo mai avrebbe lasciato le sue terre, eppure, alla vigilia dello scoppio della guerra, si ritrova ad inseguire quel cacciatorpediniere su cui, una volta imbarcato, vedrà la morte da vicino. Lo aspetteranno sei interminabili anni di guerra, durante i quali conoscerà la disumana condizione del prigioniero e sopravvivrà alla fame, ma che non ce la faranno a spegnere in lui l’amore per la vita, l’attenzione per il prossimo, anche quando si fa nemico.

La rassegna è a ingresso libero.

