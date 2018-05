SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il convegno “Videosorveglianza urbana integrata” si terrà, per iniziativa dell’Amministrazione comunale e del Comando di Polizia Municipale di San Benedetto del Tronto, venerdì 11 maggio con inizio alle ore 9 nella Sala consiliare di viale De Gasperi.

Autorevoli esperti forniranno indicazioni su come utilizzare al meglio i nuovi sistemi elettronici che la tecnologia mette a disposizione per elevare la qualità e l’efficacia della sicurezza nelle città, anche alla luce delle opportunità di finanziamento previste dal bando emanato ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 31 gennaio 2018. Si parlerà, ad esempio, di controllo del territorio mediante l’utilizzo di sistemi elettronici intelligenti come le telecamere di lettura targhe o di sistemi di registrazione che possono integrare le varie piattaforme di videosorveglianza per il controllo piazze e di tutti gli eventi che aggregano persone.

Il convegno è aperto a tutti ma intende rivolgersi in particolare ad amministratori e dirigenti di polizia locale.

