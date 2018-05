Rubrica dedicata all’energia rinnovabile a cura di 4-Energy. L’azienda si trova in via Ischia 276 a Grottammare. Per info 0735 586045

4-Energy è un’azienda qualificata in grado di offrire soluzioni integrate di indipendenza energetica per famiglie e imprese. Ciò avviene tramite l’istallazione di impianti fotovoltaici abbinata ad una vasta gamma di servizi, nel rispetto dell’ambiente e mirati al risparmio. La ditta ci rivela in questo articolo che il noleggio operativo è possibile anche per gli impianti fotovoltaici e rappresenta senz’altro una valida alternativa all’acquisto tradizionale. Scopri tutti i vantaggi.

Per una PMI investire nell’acquisto tradizionale di un impianto fotovoltaico può essere una scelta proibitiva. Grazie al noleggio operativo potrai risparmiare fin da subito senza dover realizzare alcun investimento.

Che cos’è il noleggio operativo di un impianto fotovoltaico?

Il noleggio operativo è un servizio molto utilizzato dalle aziende e consiste nell’affitto a lungo termine di beni strumentali e/o mezzi di trasporto. L’azienda pertanto non acquisisce la proprietà dell’impianto che resta invece alla società di noleggio.

L’impianto fotovoltaico in noleggio operativo non è un leasing, ma è a tutti gli effetti un noleggio sostenuto tramite la corresponsione di un canone mensile.

Grazie al noleggio operativo del tuo impianto fotovoltaico:

– avrai risparmio energetico ed efficienza senza dover pagare l’impianto; – tutta l’energia prodotta dal tuo impianto è tua e la usi tu. Riduci così i consumi ed i costi per la fornitura di energia elettrica; – non avrai nessun pensiero perché il servizio comprende la manutenzione e la gestione tecnica durante tutto il periodo del noleggio; – il canone del noleggio si ripaga quasi completamente attraverso i risparmi (energetici e fiscali) e i ricaviderivanti dallo Scambio sul Posto.

Nel dettaglio:

1 – Chi può usufruire del noleggio operativo?

Tutte le aziende ed i titolari di partita IVA che necessitano di un impianto fotovoltaico che da subito faccia risparmiare, senza dover investire del denaro per acquisire il bene strumentale.

2 – Quali sono i vantaggi di un impianto fotovoltaico a noleggio?

Spese di investimento iniziale che possono arrivare a zero a fronte di un canone trimestrale fisso della durata massima di 10 anni con possibilità di recesso anticipato. Il bene noleggiato non viene iscritto a bilancio e non costituisce un indebitamento per l’azienda. Dunque nessuna segnalazione in centrale-rischi. Non si accede a nessun finanziamento bancario. I canoni di noleggio sono totalmente deducibili ai fini IRES e IRAP. Risparmio immediato: autoconsumo, risparmio sulla bolletta dell’energia elettrica, sgravi fiscali per i canoni di locazione abbattono quasi per intero il costo del canone versato. Zero rischi gestionali o costi nascosti: il canone fisso è “Full Service” e protegge dal rincaro dei costi dell’energia.

3 – Cosa comprende la formula Noleggio Operativo?

Analisi dei consumi e individuazione della taglia ottimale dell’impianto impianto fotovoltaico.

Progettazione ed installazione dell’impianto, comprese le pratiche burocratiche.

Installazione sistema di monitoraggio dell’energia .

Servizio di Operation & Management, ovvero gestione completa dell’impianto, compresa iva di assicurazione, assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria, telecontrollo;

Reportistica ed analisi delle prestazioni.

4 – Cosa succede dopo il noleggio?

Allo scadere del periodo di noleggio potrai decidere se riscattare l’impianto fotovoltaico e diventarne proprietario, oppure restituirlo.

Noleggio Operativo – La soluazione ideale per la tua azienda?

Grazie al noleggio operativo hai la possibilità di tagliare subito del 25-30% i costi della tua bolletta elettrica.

Se sei un’azienda interessata a valutare l’opportunità del noleggio operativo, rivolgiti a 4Energy Srl. Studieremo assieme la taglia giusta ed il miglior piano di rientro per le tue esigenze.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)