GROTTAMMARE – Il Comune ha emesso un avviso di selezione pubblica per l’assunzione con contratto a tempo pieno e determinato di un assistente sociale (cat. Economica D, posizione economica 1 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro degli enti locali). Gli aspiranti candidati possono presentare o far recapitare la domanda in municipio fino al 17 maggio.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di assistente sociale e l’iscrizione all’Albo professionale degli assistenti sociali.

I candidati verranno valutati per titoli e colloquio, al fine di formare una graduatoria dalla quale il servizio Personale attingerà per l’assunzione.

La domanda di ammissione alla selezione va redatta in carta semplice sul modulo predisposto, dovrà essere indirizzata al Comune di Grottammare, via Marconi n. 50, 63066 Grottammare (AP) e fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del municipio (consegnandola direttamente o tramite servizio postale) entro il termine perentorio delle ore 17,30 del giorno 17 maggio 2018.

Informazioni più dettagliate sulla modalità di partecipazione e presentazione delle domande sono consultabili nell’avviso, pubblicato anche nel sito web del Comune – www.comune.grottammare.ap.it – con accesso diretto dalla pagina principale.

Qualora il numero delle domande sia superiore a 30, è previsto lo svolgimento di una prova preselettiva il giorno 24 maggio al Teatro delle Energie.

