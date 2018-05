SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo la presentazione ufficiale alle associazioni culturali di giovedì scorso, 3 maggio, è stato illustrato nella mattinata del 7 alla stampa dall’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri e dal dirigente del settore Cultura Pietro D’Angeli Inte(g)razioni, un contenitore virtuale rappresentato da una pagina Facebook capace di creare le basi di un rapporto di reciproca conoscenza e promozione tra le associazioni che operano nel territorio comunale.

Dall’incontro svoltosi circa un anno fa con le associazioni culturali, emerse infatti il bisogno degli operatori culturali del territorio di trovare un luogo dove “sentirsi rete”, ovvero scambiarsi informazioni e condividere spazi non necessariamente fisici per migliorare la percezione del territorio e la propria azione .

“Da qui nasce l’idea di questo contenitore informativo – spiega l’assessore Ruggieri – una sorta di bacheca virtuale degli eventi culturali che hanno luogo sul territorio, che serva anche al cittadino per potersi orientare in modo più completo e consapevole all’interno dell’offerta culturale”.

Ovviamente la pagina si basa su alcune regole. Premettendo che non si tratta di una pagina istituzionale dell’Amministrazione comunale ma di un servizio che il Comune mette a disposizione delle realtà associazione del territorio, essa non potrà dare spazio ad informazioni che non riguardino eventi né ad eventi che, in tutta evidenza, non abbiano carattere culturale. Per le stesse ragioni non potrà essere utilizzata per eventi che mirino alla promozione di prodotti e/o servizi privi di interesse culturale. Saranno inseriti “d’ufficio” gli eventi di carattere culturale organizzati direttamente dal Comune nonché quelli che hanno avuto il patrocinio del Comune stesso.

“Vorrei – conclude Ruggieri – che questa pagina e questo logo ci accompagnassero in un percorso che, se ora è solo di semplice condivisione, diventi poi di vera e propria partecipazione, anche attraverso eventi progettati e realizzati insieme”.

Presto “Inte(g)razioni” avrà anche un suo profilo Instagram per dare ulteriore visibilità alla parte iconica delle iniziative promosse.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)