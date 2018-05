Un programma nazionale di sostegno alla genitorialità che promuove l’esperienza musicale in famiglia. Oltre agli innumerevoli, benefici per il bambino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche in questo anno scolastico, che volge al termine, l’Istituto Musicale A.Vivaldi, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e su espressa volontà del Consiglio di Amministrazione (presidente Francesco Romano, consiglieri Paola Olivieri e Claudia De Angelis) e del Direttore Amministrativo Antonio Rosati, ha aderito, e sostenuto per il terzo anno consecutivo, il progetto Nati per la Musica: un programma nazionale di sostegno alla genitorialità che promuove l’esperienza musicale in famiglia. Oltre agli innumerevoli, benefici per il bambino, a livello cognitivo, relazionale, affettivo, la musica rafforza anche il legame tra genitore e figlio donando benessere ad entrambi.

Il 12 maggio, nel pomeriggio, presso l’Auditorium Giorgetti dell’Istituto, ci sarà l’incontro conclusivo.

Il programma prevede, alle ore 16 il primo laboratorio gratuito, con prenotazione obbligatoria, per i piccoli 0/12 mesi e mamme in attesa.

Alle ore 16.45, dopo il saluto del sindaco Pasqualino Piunti, interverranno l’Assessore alla Cultura Dott.ssa A.Ruggieri, l’Assessore ai Servizi Sociali Dott.ssa Emanuela Carboni che ha promosso Corsi di Formazione Nati per la Musica per le Educatrici degli Asili Nido Comunali, Sezioni Primavera e laboratori per bambini e genitori che li frequentano, la pediatra Aurora Bottiglieri ( accreditata Nati per la Musica e ref. Nati per Leggere) che esporrà, brevemente, le evidenze scientifiche e i benefici della musica sul bambino e la Coordinatrice Didattica M° Daniela Tremaroli. Seguiranno alcune testimonianze di genitori che hanno partecipato, con i loro piccoli, ai laboratori Nati per la Musica.

Non mancherà un “Piccolo Concerto”, appuntamento imperdibile e sempre molto gradito a grandi e piccini, offerto dall’Orchestra Giovanile dell’Istituto Vivaldi diretta dal M° Emiliano Finucci. Subito dopo si terranno i laboratori gratuiti, con prenotazione obbligatoria, per i bambini più grandi (12/24 e 24/36 mesi).

La responsabile del progetto è la prof.ssa Emanuela Marcattili, insegnante di Propedeutica del Vivaldi che ha curato anche i laboratori. Hanno collaborato la prof.ssa Mariacristina Vallese, Insegnante di Propedeutica Musicale dell’Istituto Vivaldi e l’Ostetrica Dott.ssa Marta Rosati ( Accreditata Nati per la Musica e specializzata in massaggio infantile). Hanno partecipato ai laboratori, con posti sempre esauriti, famiglie con piccoli da 0 a 36 mesi e mamme in attesa. I bambini segnalati dai pediatri di base, con problematiche e/o con esigenze particolari, hanno sempre avuto posti riservati. Durante gli incontri le attività proposte sono state moltissime : filastrocche nuove e della tradizione popolare, attività musicali con foulard colorati, giochi ritmici con gesti-suono, brevi canzoncine per accompagnare i vari momenti della giornata: il momento della pappa,del cambio del pannolino, del bagnetto, della nanna, delle coccole ecc…Una parte del laboratorio è stata sempre dedicata all’ esplorazione degli strumentini a percussione dei piccoli e dei genitori che, spesso, hanno suonato per i propri bambini. Alcuni insegnanti dell’Istituto Vivaldi e allievi hanno donato ai piccoli e alle loro famiglie splendidi e apprezzati momenti di musica dal vivo: Anna Zorina della classe di pianoforte del M° Daniela Bastiani, Diana Tambasco, della classe di sassofono del M° Carla Poli, Mattia Filimon e Alessandro Malizia della classe di batteria del M° Samuele Raparo, il violinista M° Paolo Incicco, i flautisti M° Giampaolo Corradetti e M° Paolo Puca.

“Nati per la Musica” (www.natiperlamusica.org) è un progetto italiano per la diffusione della musica da 0 a 6 anni promosso dalla Associazione Culturale Pediatri (ACP), in collaborazione con il Centro salute del Bambino (CSB). Nel 2007 ha ottenuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali. Si propone di sostenere la genitorialità – con il coinvolgimento di pediatri, ostetriche, personale che opera in consultori, asili, scuole– attraverso attività che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e alla musica.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)